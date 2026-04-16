Молодежь Подмосковья пригласили на конкурс видеороликов «Школа на МАКСимуме»

Всероссийский конкурс коротких видеороликов «Школа на МАКСимуме» начал прием заявок. Участие в конкурсе могут принять обучающиеся образовательных организаций общего и среднего профессионального образования. Заявки принимаются до 15 мая.

Организует и проводит конкурс Центр просветительских инициатив Министерства просвещения Российской Федерации.

Цель конкурса — развитие творческих способностей обучающихся, повышение интереса к школьной и студенческой жизни, а также к образовательному процессу. Конкурс даст возможность молодым людям усовершенствовать навыки работы с цифровыми технологиями, улучшить знания в сфере журналистики, повысить уровень медиаграмотности и информационной культуры.

Участники могут выбрать индивидуальное или командное участие (в составе пяти человек).

Для подачи заявки необходимо заполнить электронную форму и отправить видеоматериалы на почту schoolmaximum@mpcenter.ru с указанием в теме письма «Конкурс + ФИО участника + тема». К рассмотрению принимаются только полные комплекты документов, включающие видеоролик в формате MP4, заполненную заявку установленного образца, согласие на обработку персональных данных и использование конкурсных материалов.

Работы должны соответствовать следующим параметрам:

Длительность: до 45 секунд;

Формат: вертикальная ориентация (9:16);

Размер файла: не более 50 Мб.

Авторам предлагается раскрыть одну из тем: «Школьные тренды», «Один день из жизни учебного заведения», «Если бы моя профессия была суперспособностью», «Зеленый взгляд».

Конкурс проводится в два этапа. В ходе первого этапа экспертная комиссия оценит работы по техническим и содержательным критериям. На федеральном этапе победителей определят по количеству реакций под публикациями. Итоги подведут до 15 июня.

Мероприятие проводится при поддержке Минпросвещения России. Основными партнерами выступают образовательная платформа «Сферум», Фонд поддержки и развития экологических инициатив «Компас», проект ТАСС «НЬЮМ ТАСС».

Материалы для конкурса можно скачать по ссылке.