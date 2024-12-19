Всероссийский конкурс «Родная игрушка» стартовал в Подмосковье

Конкурс направлен на поддержку разработки и производства оригинальных отечественных игр и игрушек, вдохновленных традиционными российскими духовно-нравственными ценностями.

Целью этих игр и игрушек является помощь детям в познании своей страны и ее истории, воспитание защитников Родины, а также формирование стремления к созданию крепкой многодетной семьи и развитие творческого и научно-технического мышления с ранних лет.

Участниками конкурса могут стать независимые авторы, производители детских игрушек и игр, а также творческие коллективы, предложив свои проекты для детей от 0 лет и старше.

Заявки принимаются на несколько номинаций, включая настольные игры, мультимедийные проекты, конструкторы и другие.

Подать заявление на участие можно на официальном сайте конкурса до 14 февраля 2025 года. Второй этап соревнований пройдет с 3 марта по 16 мая. Награждение победителей намечено на 1 сентября 2025 года.