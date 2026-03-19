Всероссийский конкурс «Наставничество» примет заявки до конца апреля

Пресс-служба Мингосуправления Московской области сообщила, что заявки на Всероссийский конкурс «Наставничество» будут приниматься до 29 апреля. Участниками могут стать работники предприятий, представители бизнеса, индивидуальные предприниматели, сотрудники бюджетной сферы и органов власти.

Цель конкурса — найти лучших наставников в ключевых сферах: госуправлении, образовании, медицине, культуре, спорте и на производстве. Любой гражданин Российской Федерации старше 18 лет, занимающийся наставнической деятельностью, может подать заявку. Благодаря онлайн-формату все участники будут находиться в равных условиях, независимо от региона проживания.

Заявки принимаются в пяти номинациях:

«Наставничество на производстве»;

«Наставничество в сфере образования»;

«Наставничество в социальной сфере и общественной деятельности»;

«Наставничество на государственной и муниципальной службе»;

«Наставничество в бизнесе и предпринимательстве».

Итоги конкурса подведут в июле 2026 года на Всероссийском семинаре-совещании по наставничеству. Ознакомиться с подробной информацией о конкурсе и подать заявку можно по ссылке.