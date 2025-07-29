Всероссийский конкурс красоты прошел в Химках

На сцене многофункционального комплекса «Восход» в Химках развернулось настоящее шоу. Финал всероссийского конкурса «Королева стиля-2025» собрал 10 самых стильных и талантливых девушек из разных уголков страны.

Участницы покоряли жюри и зрителей в креативной самопрезентации, показе платьев от российского дизайнера и роскошном вечернем дефиле. Особый восторг вызвала демонстрация уникальной коллекции русских сценических костюмов, ставшая настоящим украшением мероприятия.

«Конкурс прошел впервые и сразу полюбился зрителям. Участницы уверенно продемонстрировали свою харизму, показали навыки дефиле и ораторского искусства. Такие мероприятия развивают творческие способности и уверенность в себе. Жюри было непросто оценивать настолько разносторонне развитых и обаятельных участниц», — отметила организатор конкурса Елена Тараненко.

В экспертную комиссию вошли звезды шоу-бизнеса и модной индустрии: певица Леля Хаммер, титулованная модель Екатерина Рогалис, дизайнер Наталья Белитская и телепродюсер Нина Липанова.

По итогам конкурса все участницы получили заслуженные награды. Главный титул среди взрослых конкурсанток завоевала очаровательная Майя Митрапольская из Курска, доказав, что настоящий стиль и обаяние не знают географических границ.

«Все конкурсантки — большие молодцы! В Химках много красивых, талантливых и ярких девушек. Я считаю, что такие конкурсы поднимают авторитет города, делают его еще более привлекательным и узнаваемым, и благодарю организаторов и участниц за этот праздник красоты и вдохновения», — поделился муниципальный депутат Валентин Герасимов.