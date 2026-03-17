Всероссийский конкурс исполнителей на электроинструментах прошел в Химках

Конкурс открыла директор школы, муниципальный депутат Инна Монастырская. Она рассказала, что два дня соревнований прошли в атмосфере творческой энергии. По ее словам, современные технологии все активнее входят в музыкальное образование и дают детям новые возможности для самовыражения. Она также обратила внимание на расширение географии участников: в этом году в Химки приехали талантливые музыканты из Тулы, Одинцова и других городов, а уровень их подготовки с каждым годом становится выше.

В программе конкурса было несколько направлений. В первый день прошли прослушивания солистов и ансамблей, участники представили мультимедийные презентации и педагогические разработки. Завершился этап выступлением солиста на электронном баяне. Во второй день на большой сцене школы играли солисты и ансамбли. Для всех участников организовали репетиционные аудитории и обеспечили необходимую технику.

Муниципальный депутат Наталья Каныгина отметила, что Центральная детская школа искусств в Химках стала местом притяжения для новых методик. В этом году электронное направление школы празднует 30-летие, и конкурс стал подарком к юбилею. По ее мнению, то, как дети осваивают сложные инструменты и создают из них настоящий оркестр, говорит о высоком уровне преподавания и о том, что Химки развиваются в ногу со временем.

Конкурс прошел в рамках партийного проекта «Культура малой родины». Лауреатам вручили кубки и дипломы, а педагоги, подготовившие победителей, получили сборник авторских аранжировок Александра Середы. Лидер Движения общественной поддержки Павел Миронов добавил, что конкурс в очередной раз доказал: электронная музыка — это серьезное искусство, способное трогать сердца и объединять разные поколения.