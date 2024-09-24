Всероссийский конкурс хореографического и вокального мастерства пройдет в Коломне

Всероссийский конкурс-фестиваль хореографического, вокально-инструментального и сценического мастерства «Серебряный аист» пройдет во Дворце культуры «Коломна» 28 сентября. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В программе запланированы выступления творческих коллективов и ансамблей из разных городов России, которые представят вокальные и танцевальные номера в различных жанрах. Начало мероприятия в 12:00. Подробности можно узнать на главном туристическом портале Подмосковья.

Дворец культуры «Коломна» — современный многофункциональный центр, где активно работают клубы и любительские объединения по направлениям эстрадного и народного вокала, хореографии, изобразительного искусства и циркового искусства.

Творческие коллективы участвуют в городских, областных, всероссийских и международных фестивалях и конкурсах. Мероприятие проходит при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».