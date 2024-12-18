Всероссийский конкурс гитаристов прошел в Лобне

В Лобне прошел Всероссийский конкурс исполнителей на гитаре «Шесть струн», в котором учащиеся Лобненской детской школы искусств завоевали призовые места. Владимир Климчук и Полина Логинова продемонстрировали отличные результаты и стали лауреатами конкурса.

Конкурс, собравший участников со всей страны, стал важным событием для юных музыкантов. Владимир Климчук получил звание «Лауреат первой степени», а Полина Логинова — «Лауреат третей степени» в номинации для солистов в возрастной группе 11-12 лет. Эти успехи стали возможны благодаря профессиональной подготовке под руководством преподавателя по классу гитары Галины Койновой.

Администрация Лобненской детской школы искусств выразила благодарность педагогам и поздравила учащихся с их достижениями. Детская школа искусств, работающая с 1966 года, продолжает радовать горожан талантливыми учениками, которые регулярно занимают призовые места на конкурсах различного уровня.

Школа искусств принимает новых студентов на конкурсной основе и предоставляет возможность обучаться музыке, театральному и изобразительному искусству.