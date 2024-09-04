Всероссийский конкурс фотографии «Жизнь в Зените III» пройдет в Красногорске

Принять участие может любой желающий. В этом году открыли восемь номинаций: «Моя удивительная страна», «Портрет», «Макромир», Black-and-white, «Плёночная фотография», «Зенит как искусство» и «Глазами детей». Официальный партнер мероприятия добавил еще одну — «Цвет в городе». По ней участники должны прислать снимки улиц, парков и общественного транспорта с акцентом на синий, красный или желтый цвет.

Заявки на участие принимают до 31 октября. Работы можно отправить в одну или несколько номинаций. Главное условие — фотографии должны быть сделаны не более года назад. Это касается всех номинирований, кроме «Зенита как искусство», где требуется объектив бренда «Зенит».

Оценивать картины будут известные деятели и эксперты отрасли, включая преподавателя факультета журналистика Московского государственного университета Сергея Шахиджаняна, профессионального фотографа Андрея Жукова и фотохудожника Ксению Засецкую.

«Этим конкурсом мы хотим поддержать как профессионалов, так и любителей фотографии. Вместе с экспертным жюри мы определим победителей в каждой номинации и присудим гран-при. Имена победителей будут объявлены в декабре. Мы уверены, что нас ждет увлекательное погружение в мир творчества российских авторов», — сказал генеральный директор Красногорского механического завода Евгений Кузнецов.

Конкурс пройдет в четыре этапа: прием заявок, отборочный тур, полуфинал и финал. Условия можно узнать на сайте организатора.

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