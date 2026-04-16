Всероссийский классный час провели студенты из Одинцова для школьников

В преддверии Единого дня открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет» студенты-амбассадоры Одинцовского техникума провели Всероссийский классный час «Профессионалитет — ты в хорошей компании». Мероприятие провели для школьников из Мало-Вяземской средней общеобразовательной школы.

Студенты познакомили обучающихся с кластерами программы «Профессионалитет». В ходе встречи они рассказали о структуре занятий, ключевых предметах и направлениях подготовки.

В завершение встречи школьникам предложили посетить Единый день открытых дверей, который пройдет в субботу, 18 апреля, во всех образовательных организациях профессионального образования Московской области. Это позволит лично пройтись по аудиториям, познакомиться с преподавателями, увидеть современные лаборатории и мастерские, а также получить полную информацию о требованиях к поступлению, условиях обучения и возможностях трудоустройства.