Всероссийский инженерно-технологический форум прошел в Домодедове

Четвертый форум «ТехноЭволюция: новая эпоха инженерного образования» состоялся в стенах школы № 8. В мероприятии приняли участие более 350 специалистов из 14 регионов России.

Разнообразная программа форума включала лекции о развитии технологий в формате TED. Работала выставка учебного оборудования для инженерных дисциплин, на которой были представлены роботы, симуляторы виртуальной реальности, цифровые лаборатории.

Образовательные площадки функционировали по 11 направлениям, среди которых были беспилотники, агротехнологии, технопредпринимательство и другие. Учителя-предметники, их руководители, специалисты и гости из вузов обменивались опытом, участвовали в мастер-классах и знакомились с новыми образовательными ресурсами.

Основатель Ассоциации женщин-предпринимателей Александра Закирова отметила, что форум стал платформой, где рождаются связи между теорией и практикой, между разными индустриями. «Наша задача — объединить усилия, чтобы переосмыслить образовательные программы, сделать их более гибкими, отвечающими запросам времени, внедрить в обучение технологические элементы, создать среду, где каждый школьник и студент сможет найти свой путь», — сказала Александра Закирова.