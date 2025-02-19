Всероссийский хореографический фестиваль прошел в Егорьевске

Местный колледж педагогики и искусства стал площадкой первого конкурса хореографического искусства Dance Art. На сцену вышли более 1000 участников из городов Подмосковья и других регионов.
На суд жюри было представлено более 80 танцевальных номеров. Эксперты оценивали не только на технику, но и на творческий подход, выражение идеи, ведь каждый танец представлял собою маленькую историю.
Ни одно выступление не оставило равнодушными зрителей и педагогов хореографического отделения колледжа. Участники поделились, что своим танцем они всегда несут любовь и добро зрителю. Директор колледжа Рузанна Сафонова отметила, что танцоров в образовательном учреждении ждут в качестве будущих абитуриентов.
Выпускник колледжа, участник шоу «Танцы на ТНТ», актер Антон Максаков провел для конкурсантов мастер-класс по хип-хопу. Порадовал участников и класс-концерт студентов хореографического отделения колледжа педагогики и искусства. Победителям фестиваля вручили дипломы и памятные статуэтки.
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