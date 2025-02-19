Сегодня 09:29 Всероссийский хореографический фестиваль прошел в Егорьевске 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации м.о. Егорьевск Подмосковье

Фестивали

Егорьевск

конкурсы

Местный колледж педагогики и искусства стал площадкой первого конкурса хореографического искусства Dance Art. На сцену вышли более 1000 участников из городов Подмосковья и других регионов.

На суд жюри было представлено более 80 танцевальных номеров. Эксперты оценивали не только на технику, но и на творческий подход, выражение идеи, ведь каждый танец представлял собою маленькую историю.

Ни одно выступление не оставило равнодушными зрителей и педагогов хореографического отделения колледжа. Участники поделились, что своим танцем они всегда несут любовь и добро зрителю. Директор колледжа Рузанна Сафонова отметила, что танцоров в образовательном учреждении ждут в качестве будущих абитуриентов.

Выпускник колледжа, участник шоу «Танцы на ТНТ», актер Антон Максаков провел для конкурсантов мастер-класс по хип-хопу. Порадовал участников и класс-концерт студентов хореографического отделения колледжа педагогики и искусства. Победителям фестиваля вручили дипломы и памятные статуэтки.