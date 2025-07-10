Всероссийский форум студенческих семей прошел в Раменском округе

Для участников подготовили насыщенную программу. В течение пяти дней они посещали экскурсии и полезные лекции, занимались спортом и участвовали во всероссийском конкурсе студенческих семей.

«Конечно, это все очень важно, потому что укрепление семейных ценностей в наше сложное время очень необходимо. И я считаю, что проведение подобных мероприятий в разных точках нашей огромной страны — это как раз путь к укреплению этих ценностей», — отметил ректор Гжельского государственного университета Денис Сомов.

Студенческие семьи на форуме не только заявили о себе, но и доказали, что карьеру и семью можно строить одновременно и успешно. Например, Ольга и Владислав Петровы познакомились в педагогическом университете и уже через полгода сыграли свадьбу. Семья будущих педагогов ищет во всем баланс. Петровы успевают учиться, работать, играть в театре и даже участвовать в общественной жизни Курганской области. Поэтому и на форуме, после семейной сдачи норм ГТО, супруги посещали образовательные площадки и участвовали в мастер-классах.

Молодые семьи — будущее страны, подчеркивают организаторы. И участники форума — это настоящий пример ответственного отношения к семейным ценностям.