Всероссийский форум студенческих педагогических отрядов стартовал в Красногорске

В Красногорске стартовал Всероссийский форум студенческих педагогических отрядов. На мероприятие приехали 120 активистов из 30 регионов России. Три дня они будут проходить интенсивную подготовку для развития профессиональных и личностных качеств, необходимых современному вожатому.

«Педагогическое направление — одно из самых многочисленных среди наших студенческих отрядов. В нем трудятся порядка 3600 человек. Только в этом году было трудоустроено более 3000 ребят — они работали более чем в 15 региональных лагерях и в федеральных детских центрах», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Для того, чтобы организовывать детский отдых лучше, студенты часто посещают слеты. Их программы выстроены вокруг реальных задач: от управления коллективами до сопровождения детей с ОВЗ.