Всероссийский форум студенческих педагогических отрядов стартовал в Красногорске

Министерство информации и молодежной политики Московской области
Фото: Министерство информации и молодежной политики Московской области

В Красногорске стартовал Всероссийский форум студенческих педагогических отрядов. На мероприятие приехали 120 активистов из 30 регионов России. Три дня они будут проходить интенсивную подготовку для развития профессиональных и личностных качеств, необходимых современному вожатому.

«Педагогическое направление — одно из самых многочисленных среди наших студенческих отрядов. В нем трудятся порядка 3600 человек. Только в этом году было трудоустроено более 3000 ребят — они работали более чем в 15 региональных лагерях и в федеральных детских центрах», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Для того, чтобы организовывать детский отдых лучше, студенты часто посещают слеты. Их программы выстроены вокруг реальных задач: от управления коллективами до сопровождения детей с ОВЗ.

«Когда ты стоишь перед отрядом из 20 детей — с разным настроением, разным бэкграундом, разными потребностями — понимаешь, насколько важно быть не просто организатором игр, а настоящим наставником. Я приехала на форум, чтобы глубже понять, как выстраивать такую среду, где каждый ребенок чувствует себя значимым», — рассказала участница форума Милана Линкер из Химок.

Участников ждут лекции и практические занятия от экспертов в области детского отдыха, психологии, инклюзивного образования и профилактики конфликтов.

Внимание уделят и ценностно-смысловому содержанию профессии. Отточить навыки анимации и организации участники смогут на мастер-классах.

Организаторы запланировали сделать акцент на проектной работе. В командах ребята должны будут разработать авторские программы мероприятий для современных детей.

В них придется учесть все интересны цифрового поколения, принципы инклюзии, возрастную специфику и воспитательный потенциал досуга. Лучшие проекты рекомендуют внедрить в подмосковные лагеря.

В завершение пройдет финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Свети, Вожатый!». На нем лучшие участники покажут готовность к вызовам в работе с детьми.

