Всероссийский форум сотрудников опеки прошел в Подмосковье 17 и 18 октября

Всероссийское совещание органов опеки и попечительства прошло 17 и 18 октября в Подмосковье. В мероприятие приняли участие свыше 400 специалистов из 88 регионов страны, которые обменялись опытом и обсудили важность поддержки родителей, а также способы разрешения споров по воспитанию детей после развода в досудебном порядке.

Одной из важных тем стало устройство детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей в семью.

По словам вице-губернатора Подмосковья Людмилы Болатаевой, Московская область не только лидер по устройству сирот в семьи, но и по обеспечению детей, оставшихся без родителей квартирами.

«Общество и семьи ждут от нас трансформаций системы органов опеки. У нас идей всегда очень много и за ними стоит колоссальный практический опыт», — сказала Болатаева.

Кроме того, в рамках форума наградили победителей второго профессионального конкурса специалистов органов опеки и попечительства. Ими стали восемь специалистов из Щелкова, Коломны, Мытищ, Егорьевска Орехово-Зуева, Люберец и Красногорска и Богородского городских округов.

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