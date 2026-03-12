Всероссийский форум руководителей УК ЖКХ впервые прошел в Серпухове

Конференция «УТРО. Надежный тыл. Мы рядом» собрала председателей советов многоквартирных домов и поставщиков услуг из разных регионов. Участники приехали из Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Уфы, Оренбурга и Екатеринбурга.

Основными темами обсуждения стали реализация федеральной программы капитального ремонта, износ инфраструктуры и внедрение современных технологий. Участники затронули вопросы повышения качества и прозрачности услуг, а также эффективного взаимодействия между управляющими компаниями, властью и жителями.

Главным результатом форума стало создание постоянно действующей Гильдии управляющих компаний в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Новая площадка позволит оперативно решать отраслевые задачи и обеспечит непрерывный диалог между всеми участниками процесса.

В преддверии профессионального праздника наиболее отличившимся специалистам вручили значки «Лучший в профессии» и благодарственные письма.

Глава округа Алексей Шимко поблагодарил организаторов — Гильдию управляющих компаний под руководством Лилианы Старшининой и Торгово-промышленную палату Серпухова — за высокий уровень проведения форума.