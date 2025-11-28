Всероссийский форум режиссеров-постановщиков пройдет в Химках

28 ноября состоится Всероссийский научно-образовательный форум «Миссия режиссуры» в Московском государственном институте культуры в Химках. Он станет настоящим праздником для всех, кто интересуется искусством режиссуры и хочет развиваться в сфере театра и циркового жанра.

Программа форума будет интересной и насыщенной. Спикер-сессия с участием известных представителей индустрии — Аскольда Запашного, Виталия Бастрыгина и Евгения Тимащука — начнется в 11:00. Деятели искусства поделятся своим опытом и дадут ценные советы молодым специалистам.

Открытая дискуссия или мастер-ринг, где каждый желающий сможет задать вопросы профессионалам и обсудить современные тенденции в театре и цирке, пройдет в 15:00. Зрелищный класс-концерт, демонстрирующий лучшие практики и инновационные подходы в режиссуре, состоится в 18:00.

Завершит мероприятие церемония награждения победителей конкурса «Грани масс — выпускник» в 19:00.

Форум предназначен для студентов, преподавателей и профессионалов в области режиссуры, чтобы они могли обменяться опытом и провести креативные обсуждения актуальных направлений искусства.