Всероссийский форум поддержки предпринимателей начался в Подмосковье

В Подмосковье начался пятый Всероссийский форум «Мой бизнес», посвященный поддержке предпринимателей. Он соберет вместе более 600 человек — представителей власти, руководителей центров поддержки малого и среднего бизнеса, бизнес-тренеров и экспертов.

«Московская область в четвертый раз становится площадкой для проведения данного форума. Подмосковье — один из лидеров по числу МСП среди регионов страны. В области работает около 1,4 миллиона субъектов малого и среднего бизнеса и самозанятых. Сектор МСП составляет четверть экономики Подмосковья по объему и почти 30% по налогам», — подчеркнула заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В первый день форума состоится главное заседание на тему «Бизнес России: новые векторы и смыслы». С приветственным словом выступит вице-премьер Александр Новак. В обсуждении также примет участие министр экономического развития Максим Решетников.

Программа форума включает обсуждение нового нацпроекта по поддержке предпринимательства, развитие бизнеса в новых регионах России и благотворительный ужин #Мойбизнеспомогает в пользу местных фондов. Отдельное внимание уделят мерам поддержки предпринимателей, участвовавших в СВО, и их семей.

Форум «Мой бизнес» — важная площадка для диалога между государством и предпринимателями, где обсуждают реальные шаги по развитию бизнеса в стране. Отмечается, что в этом году его организаторами выступают Минэкономразвития России и «Мой бизнес — мои возможности». Генеральные партнеры — банк ПСБ и Министерство инвестиций Подмосковья.