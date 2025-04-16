Всероссийский форум поддержки предпринимателей «Мой бизнес» прошел в Подмосковье

В Подмосковье прошел Всероссийский форум инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес». За два дня более 600 участников обсудили, как развивать механизмы помощи малому и среднему бизнесу.

«Форум стал площадкой для плодотворной работы. В том числе особое внимание в этом году уделили мерам поддержки предпринимателей-участников СВО: Московская область представила механизмы, некоторые из которых уже запускаются в регионе, остальные — находятся в активной проработке», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На форуме представители регионов обсудили, как сделать работу центров «Мой бизнес» более эффективной, а предприниматели поделились своим опытом. Сооснователь компании ESTILAB Ирина Амосова рассказала, что бизнес смог стартовать благодаря мерам поддержки, которые были доступны в Москве.

Она упомянула участие в образовательных программах по экспорту, полученные гранты и льготы в особой экономической зоне «Дубна», а также субсидированные кредиты. Все это помогло компании вырасти из стартапа в бизнес с оборотом 1,6 миллиарда рублей и экспортом в 13 стран.

«При работе с бизнесом мы выделяем три основных фактора. Во-первых, это интеграция: объединение финансовых и нефинансовых мер поддержки под координацией Центра „Мой бизнес“. Во-вторых, это комплексный подход: центр не просто информирует, а сопровождает клиента на всех этапах. И в-третьих, это клиентоориентированность и индивидуальный подход», — сообщила член правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, директор центра «Мой бизнес» Иркутской области Диляра Окладникова.

Так, представители «Авито» рассказали, что за прошлый год к их платформе присоединились более 200 тысяч новых предпринимателей. По словам директора бизнес-направления «Avito Бизнес 360» Ильи Дудковского, все больше компаний используют площадку для поиска оборудования и специалистов. Также он отметил, что спрос на услуги вырос на 15% по сравнению с прошлым годом и ожидается дальнейший рост, особенно в регионах.

Кроме деловой части, на форуме прошел благотворительный ужин, на котором собрали более 400 тысяч рублей на помощь детям, выпускникам интернатов, участникам СВО и их семьям, а также на поддержку приюта для животных.