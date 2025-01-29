Всероссийский форум педагогов прошел в Орехово-Зуеве

Площадкой для проведения мероприятия стал Государственный гуманитарно-технологический университет. В форуме приняли участие руководители и педагоги дошкольного и начального общего образования.

Темой первого всероссийского форума стали «Особенности раннего технологического образования детей дошкольного возраста в соответствии с Федеральным государственным стандартом».

Форум собрал более 50 участников из разных городов России и 32 муниципалитетов Московской области. Он стал отличной возможностью для обмена опытом и новыми идеями в области дошкольного образования. В рамках мероприятия педагоги-практики представили модели внедрения раннего технологического образования в образовательных организациях Подмосковья. Участники отметили значимость командного взаимодействия и инновационных подходов в обучении детей.

Организаторами форума стали Министерство образования Подмосковья, Государственный гуманитарно-технологический университет, Московский областной центр дошкольного образования, Национальный методический совет по технологическому образованию и Союз «Дошкольники России».