Всероссийский форум о поддержке предпринимательства прошел в Подмосковье

Подмосковный фонд микрофинансирования запустил программу поддержки предпринимателей, которые принимали участие в СВО. Этот и другие способы интеграции военнослужащих и их семей в бизнес обсудили на всероссийском форуме.

Помощь бойцам СВО обсудили на форуме инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес», рассказали в региональном Мининвесте. По словам замглавы ведомства, участника программы «Время героев», председателя Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Кирилла Лосунчукова, это направление является ключевым для инвестблока Московской области.

«В Московской области работают специальные программы льготного кредитования и гарантийная поддержка, также предприниматели-участники СВО получают приоритетное сопровождение специалистов инвестблока Подмосковья и персонального менеджера», — сказал он.

Так, фонд микрофинансирования запустил программу, по которой предприниматели-участники СВО могут получить льготный заем на сумму до пяти миллионов рублей по ставке 2% годовых на срок до трех лет.

Кроме того, им предлагают бесплатные консультации, наставничество и помощь в создании бизнес-плана.