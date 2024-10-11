Всероссийский форум детских домов «Мы нужны друг другу» прошел в Подмосковье

Пятый всероссийский форум выпускников детских домов «Мы нужны друг другу» состоялся в Красногорске. Мероприятие собрало более 350 участников из 89 регионов страны.

Форум организовала всероссийская общественная организация «Содружество выпускников детских домов „Дети всей страны“». Организация была основана пять лет назад с целью улучшения государственной поддержки детей-сирот, их интеграции в общество и адаптации во взрослую жизнь. Основные направления работы включают общественный контроль за правами детей-сирот, их социализацию, профилактику социального сиротства, поддержку выпускников и наставничество.

Председатель высшего координационного совета Альберт Сарбалав отметил, что пятилетие Содружества — это время, когда оно объединило усилия для поддержки молодежи из числа детей-сирот и создало сеть региональных отделений. Он подчеркнул важность сотрудничества и активного участия каждого делегата, которое служит доказательством того, что вместе можно преодолеть трудности.

Для участников форума подготовили разнообразную программу, включая нетворкинг-игру «Практикфест», практикум по оказанию первой помощи, рефлексию, а также обсуждение целей форума и разработку правил взаимодействия.

Одним из ключевых моментов программы стала панельная дискуссия на тему «Траектории успеха: построение личного и профессионального пути воспитанника». Эксперты и участники обсудили эффективные формы и методы наставничества, а также процесс социализации

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