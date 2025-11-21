Всероссийский фестиваль творчества прошел в ДК «Цементник» в Воскресенске

В Воскресенске во Дворце культуры «Цементник» прошел III всероссийский конкурс-фестиваль творчества «Полет искусства». Его организовали специалисты творческого агентства «Контраст» при поддержке Министерства культуры России.

Воскресенск представили воспитанники ДК «Юбилейный». Ансамбль народного танца «Эдельвейс» стал лауреатом первой и второй степеней.

Ребята из Дома культуры «Истоки» поселка «Хорлово» также показали отличные результаты. Коллективы «Отражение» и «Большие Маленькие» под руководством Анны Драчевской заняли первое место.

Детская студия народного вокала «Забавушка» и вокальная студия «Громче» стали вторыми, а вокальная студия «Громче» получила два диплома лауреата третьей степени. Воспитанники занимаются под руководством Марии Трофимовой.

Солисты студии «PRIMA» под руководством Татьяны Родиной — Доминика Нагорнова, Екатерина Кондратьева, Василиса Маханько, Амина Давлатова, Анастасия Зозуля — стали лауреатами второй степени.

Артисты ансамбля «Ритм» детской школы искусств под руководством Ирины Макеевой дважды завоевали дипломы лауреатов второй степени и дважды — лауреатов третьей степени.

В администрации Воскресенска поздравили воспитанников и наставников с заслуженными наградами.