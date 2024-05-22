Всероссийский фестиваль спаржи пройдет в Подмосковье 25 мая

Шестой Всероссийский фестиваль спаржи пройдет в парке «Сосновый бор» в Коломне 25 мая. В министерстве культуры и туризма региона отметили, что на мероприятие съедутся повара и фермеры со всей страны.
Для посетителей подготовили насыщенную развлекательную программу: конкурс профессиональных шеф-поваров и юниорская битва, кулинарно-байкерское шоу, мастер-класс местных художников и выставка-продажа фермерских продуктов.
В этом году на фестивале приготовят рекордно большой суп из спаржи, которым угостят всех гостей.