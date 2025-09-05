Всероссийский фестиваль современного церковного искусства открыли в Серпухове

В Серпуховском историко-художественном музее состоялось торжественное открытие II Всероссийского фестиваля современного церковного искусства «Видеть и слышать». В рамках этого проекта в галерее «Каретный сарай» заработала выставка «Неувядаемый цвет русской иконы», которая продлится до 14 сентября.

Посетители познакомятся с живописью, шитьем, скульптурой, витражами, керамикой, книжными миниатюрами и гобеленами. Выставка объединяет работы мастеров мирового уровня — заслуженных деятелей искусства, лауреатов государственных и международных наград. Участниками экспозиции стали Инесса и Рашид Азбухановы, Александр Чашкин, Ирина Зарон, Сергей Антонов, Владимир Кобзарь, Александр Крестовский и многие другие.

На мероприятии выступил хор проекта «Видеть и слышать» под руководством регента Илии Капреллянца. Собравшиеся услышали византийские и древнерусские распевы, а также произведения современных композиторов.

Организовали фестиваль Центр содействия церковному искусству во имя Святителя Филарета Московского и Серпуховский историко-художественный музей при поддержке Российской академии художеств и по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Мероприятие уже провели в Ростове Великом, Пензе, Владимире и Костроме, а завершится оно в Москве.