Всероссийский фестиваль швейного ремесла прошел в Павловском Посаде

В Павловском Посаде прошел всероссийский фестиваль швейного мастерства «Текстильный посад». На главной сцене городского парка дизайнеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Орла, Смоленска, Владимирской, Воронежской, Вологодской, Липецкой и Московской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа продемонстрировали интересные образы.

Дизайнеры представили различные коллекции — от классики до авангарда. Гости увидели авторские показы модельеров, посетили мастер-классы, насладились концертной программой от артистов и приобрели изделия ручной работы.

Благодаря фестивалю история павловопосадских мануфактур зазвучала в современном дизайне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.