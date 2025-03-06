Всероссийский фестиваль русских народных инструментов пройдет в Ступине в марте

В Ступине 14 и 15 марта состоится IV открытый фестиваль профессиональных русских народных инструментов. На мероприятии соберутся музыканты со всей страны.

В этом году перед зрителями выступят оркестр баянистов и аккордеонистов Российской академии музыки им. Гнесиных, шоу-рок оркестр «Русский стиль» и другие коллективы.

В Министерстве культуры и туризма Московской области отметили, что идея создания фестиваля принадлежит заслуженному артисту региона, художественному руководителю оркестра русских народных инструментов «Мелодии России» Ступинской филармонии Алексею Сысоеву.