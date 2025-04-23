Всероссийский фестиваль робототехники пройдет в Одинцове 31 мая

VIII Всероссийский фестиваль робототехники под названием «Робосити-2025» состоится в Одинцовском кампусе Московского государственного института международных отношений. Он пройдет при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Фестиваль предназначен для школьников, а также студентов среднего профессионального образования, предоставляя им возможность продемонстрировать свои достижения в области робототехники.

Мероприятие включает в себя насыщенную программу, в которой запланированы мероприятия. Например, здесь пройдут соревнования роботов: Участники смогут принять участие в 14 различных категориях соревнований, охватывающих возрастные группы от семи до 20 лет, что позволит каждому продемонстрировать свои навыки и знания.

Также в рамках фестиваля пройдет зрелищное событие — бои автономных и управляемых мини-роботов, где команды смогут проявить свой стратегический ум и технические навыки.

Участникам также предложат разнообразные мастер-классы, на которых можно будет углубить свои знания и приобрести новые навыки, а также ознакомиться с последними трендами в сфере робототехники.

Важно отметить, что участие в фестивале абсолютно бесплатное. Стоит отметить, что для регистрации команд желающих участвовать в соревнованиях необходимо посетить официальный сайт фестиваля до 23:59 10 мая. Подробности о мероприятии, правилах участия и других аспектах можно найти на сайте.