Всероссийский фестиваль по скейтбордингу прошел в парке «Экоберег» в Химках

В Химках в парке «Экоберег» стартовал федеральный фестиваль детской безопасности и культуры разумного экстрима «Скейт-парк — второй дом». Более 100 райдеров обучились правильной технике и помогли привести в порядок спортивную площадку.

Тренеры школы разумного экстрима «Равновесие» провели мастер-классы по катанию на скейтах и самокатах, рассказали о правилах безопасности в экстрим-парках. Продвинутые райдеры получили ценные советы по биомеханике и трюкам.

Специалисты «Системы безопасности и обслуживания скейт-парков Равновесие» облагородили скейт-парк. Ребята отремонтировали покрытия, нанесли разметку и обновили стенды с правилами безопасности.

«Мы прошли путь популяризации экшн-спорта, и теперь скейт-парки стали частью городской среды. Наша новая задача и социальная ответственность — организовать развивающую среду на местах и научить детей и родителей безопасно пользоваться этими пространствами», — отметил основатель школы разумного экстрима «Равновесие» Максим Горюнов.

Фестиваль «Скейт-парк — второй дом» реализуется при поддержке «Движения первых». Проект включает в себя серию мероприятий в 15 регионах России: мастер-классы и соревнования по скейту, самокату и BMX. Все желающие также могут увидеть серию видеоуроков и принять участие в творческом конкурсе роликов.