Всероссийский фестиваль по инновационным видам спорта пройдет в Подмосковье

С 24 по 28 сентября в Раменском округе пройдет Всероссийский фестиваль инновационных видов спорта «Победа». Его организует Минспорта Подмосковья. Главной площадкой станет спорткомплекс «Борисоглебский». Там соберутся более тысячи участников из разных регионов страны в возрасте от 16 до 25 лет.

В программе — три дисциплины: спортивное программирование, гонки дронов и фиджитал-стрельба. В соревнованиях по программированию команды будут решать задачи на время, чтобы выявить лучших специалистов в области информационной безопасности. В гонках дронов пилоты на скоростных FPV-моделях класса 75 миллиметров пройдут трассу с препятствиями, где многое решат скорость реакции и точность. Фиджитал-стрельба объединит киберспорт и реальную игру: сначала команды сразятся в «CS2», а потом продолжат состязание в лазертаге, итог подведут по сумме результатов.

Кроме основных стартов участников ждут мастер-классы по «дрон-баскетболу», гжельской росписи и плетению маскировочных сетей. В течение фестиваля будут работать зоны активностей: VR-симуляторы и тир, интерактивная «фиджитал-книга», роботы-помощники, 3D-принтеры, квесты и тренажеры для управления беспилотниками.

Также пройдут круглые столы и исторические выставки, посвященные подвигам героев Великой Отечественной войны и участникам современных событий. Отдельные мероприятия будут связаны с празднованием 80-летия Победы и Года защитника Отечества. Для зрителей необходима обязательная регистрация по ссылке на официальном сайте фестиваля.