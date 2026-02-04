Всероссийский фестиваль национальных культур прошел в Дмитрове

VI конкурс национальных культур и искусств, детского, юношеского, молодежного и взрослого творчества «Карусель Земля — Град мастеров — Дмитров 2026» принимал филиал «ДЗФС» Центрального дворца культуры «Созвездие». Участниками фестиваля стало более 500 артистов в возрасте от четырех лет.

На конкурсе были представлены вокал, хореография, театральное искусство, народное и современное творчество. Выступления оценивали признанные деятели культуры и искусства, народные и заслуженные артисты России, педагоги ведущих творческих вузов страны, эксперты Министерства культуры и туризма Подмосковья.

Коллективы Центрального Дворца культуры «Созвездие» и его филиалов достойно представили Дмитровский муниципальный округ и стали призерами в нескольких номинациях. Гран-при фестиваля в номинации «Хореография» завоевал ансамбль танца «Сюрприз» под руководством Галины Немковой и заслуженного работника культуры Московской области Владимира Немкова.

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов отметил, что такие мероприятия ценны прежде всего живым общением и эмоциями. «Когда на одной сцене

выступают дети, молодежь и взрослые, когда звучит музыка разных народов и культур — это создает особое чувство единства. Дмитров всегда был и остается городом талантливых людей, и приятно видеть, как бережно здесь относятся к творчеству и традициям», — сказал руководитель муниципалитета.