Всероссийский фестиваль народного искусства прошел в Красногорске

Красногорск на несколько дней превратился в столицу народного творчества. В 18-й раз Дворец культуры «Подмосковье» принимал ежегодный фестиваль-конкурс «Хранители наследия России».

На сцене выступили творческие коллективы, хоры, фольклорные и народно-сценические ансамбли, исполнители на гуслях — всего более тысячи артистов. География участников — от Карелии и Санкт-Петербурга до Марий Эл и Тулы: 10 регионов страны прислали своих лучших исполнителей. Свое творчество на фестивале представили почти 90 коллективов, более 130 солистов и 30 мастеров народных промыслов.

«Фестиваль — это живой организм. Он постоянно подстраивается под идеи, которые звучат от самих участников, под идеи, которые озвучивают наши уважаемые члены жюри. Состав жюри у нас абсолютно уникальный. В нем представлены все наши ключевые направления в народном искусстве», — отметил организатор конкурса Дмитрий Волков.

Участники и поклонники фестиваля ценят его за особую душевную атмосферу и неповторимый колорит. В этот раз конкурс посвятили Году единства народов России. Каждый номер, каждый узор на поделках мастеров звучали как признание в любви к общей культуре.

Организаторы говорят, что лауреаты не просто получают звания, а свою путевку в жизнь. Многие участники, которые приезжали сюда еще детьми, теперь приводят своих учеников.

«Мы в 2009 году приехали впервые на этот конкурс. А потом стали привозить своих детей. Для нас это, наверное, преемственность поколений. Мы передаем от нас нашим детям вот такой замечательный конкурс», — поделилась руководитель ансамбля песни «Калинка» из Можайска Надежда Яковлева.

Участники и поклонники фестиваля ценят его за особую душевную атмосферу и неповторимый колорит. Народные костюмы, украшения, музыкальные инструменты — все это наше наследие, дорогой сердцу голос предков, который так важно слышать и передавать эхом новым поколениям.