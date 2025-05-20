Всероссийский фестиваль мужского фольклора прошел в Химках

На сцене Московского государственного института культуры состоялся IV Всероссийский фестиваль-конкурс «Братчина». Мероприятие объединило мужские коллективы народного направления и стало еще одним шагом к сохранению традиционного искусства.

В конкурсе приняли участие артисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Клина, Нерехты и Костромской области. Участники исполнили народные песни и танцы, включив в выступления элементы национального оружейного мастерства, в частности фланкировку. Каждое выступление представляло культурные особенности своего региона, подчеркивая богатство и разнообразие отечественного фольклора.

«Фестиваль помогает не только находить и поддерживать талантливые коллективы, но и формировать интерес к мужскому народному искусству», — отмечают организаторы.

Проект реализован кафедрой народно-певческого искусства факультета музыкального искусства МГИК. Московский государственный институт культуры традиционно служит площадкой для проведения фестивалей и конкурсов различного уровня. Сегодня здесь обучаются свыше 5 тысяч студентов, а преподавательский состав включает более 200 кандидатов и докторов наук.