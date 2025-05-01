Всероссийский фестиваль медиатворчества «Весна» прошел в школе № 3 в Апрелевке

Впервые фестиваль медиатворчества «Весна» провели в Наро-Фоминске пять лет назад. В этом году мероприятие подтвердило статус всероссийского: в нем приняли участие свыше 500 человек из разных регионов России.

Гости фестиваля медиатворчества «Весна», который прошел в Апрелевской школе № 3 Наро-Фоминского городского округа, читали стихи о войне для будущего видеоролика ко Дню Победы.

«Человек подходит и читает с помощью телесуфлера текст. Он может почувствовать себя в роли телеведущего, изучить основы работы с суфлером, с хромакеем. В дальнейшем из собранного материала смонтируем ролик, посвященный Великой Отечественной войне», — пояснил участник фестиваля, ученик Апрелевской школы № 3 Илья Леваков.

Мероприятие в этом году встречает свою пятую юбилейную весну. А начиналось все в 2020 году, как смотр достижений участников школьного кружка «Апрель плюс».

«В прошлом году фактически фестиваль стал всероссийским, а в этом году утвердился этот статус: помимо участников из разных уголков России — от Донецка до Владивостока, к нам приехали и эксперты из этих регионов», — подчеркнул автор и руководитель фестиваля медиатворчества «Весна», педагог-организатор Апрелевской школы № 3 Михаил Шинко.