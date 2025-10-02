Всероссийский фестиваль киберспорта прошел в Раменском округе
На Всероссийский фестиваль по инновационным видам спорта «Победа» в спорткомплекс «Борисоглебский» приехало более 1000 участников со всей страны. В течение трех дней ребята показывали свои навыки в спортивном программировании, гонках дронов и фиджитал-спорте.
Главная задумка фестиваля, по словам организаторов, заключалась в том, чтобы соединить самые современные виды спорта и этим заинтересовать молодежь. Во время соревнований каждый мог погрузиться в мир виртуальной реальности.
Один из участников Александр Сипатов занимается инновационными видами спорта с четырех лет. Но на таких масштабных соревнованиях оказался впервые — приехал из Донецкой Народной Республики, чтобы показать свое мастерство. «Это первый мой опыт в целом на такой арене, я привык в компьютерных клубах сидеть и вообще из дома играть», — поделился киберспортсмен.
Сборная ДНР заняла первое место в спортивном программировании. В число призеров также вошла команда «Микр» из Республики Коми. Ее капитан Владислав Куприянов с друзьями уже год занимаются спортивным лазертагом. И успехи не заставили себя ждать — ребята увезли домой бронзовые медали, попали в тройку лучших по фиджитал-спорту.
Фестиваль не только популяризует инновационные виды спорта, но и помогает молодежи в выборе профессии. «После таких соревнований ребята могут занять любую позицию и развиваться в любом министерстве, не только на госслужбе, но и в госкорпорациях, на благо нашей великой страны», — отметил руководитель Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья, замминистра инвестиций, промышленности и науки региона Кирилл Лосунчуков.
Помимо соревнований, организаторы подготовили и разнообразные активности для зрителей. Среди них — инновационная выставка портретов героев СВО, мастер-классы по плетению маскировочных сетей и гжельской росписи, интерактивные танцы и многое другое.