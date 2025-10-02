Всероссийский фестиваль киберспорта прошел в Раменском округе

На Всероссийский фестиваль по инновационным видам спорта «Победа» в спорткомплекс «Борисоглебский» приехало более 1000 участников со всей страны. В течение трех дней ребята показывали свои навыки в спортивном программировании, гонках дронов и фиджитал-спорте.

Главная задумка фестиваля, по словам организаторов, заключалась в том, чтобы соединить самые современные виды спорта и этим заинтересовать молодежь. Во время соревнований каждый мог погрузиться в мир виртуальной реальности.

Один из участников Александр Сипатов занимается инновационными видами спорта с четырех лет. Но на таких масштабных соревнованиях оказался впервые — приехал из Донецкой Народной Республики, чтобы показать свое мастерство. «Это первый мой опыт в целом на такой арене, я привык в компьютерных клубах сидеть и вообще из дома играть», — поделился киберспортсмен.