Всероссийский фестиваль искусств прошел в Пушкино

Фестиваль «ABC Arts» уже завоевал звание самого масштабного культурного события округа, собирая под своим крылом таланты со всего Подмосковья и других регионов страны. В этом году участие приняли около 2000 конкурсантов.

Жюри фестиваля составили Дина Мигдал, Валерий Анучин, Владислав Озерянский и другие признанные мастера вокала, хореографии и сценического мастерства.

Депутат Госдумы Сергей Пахомов традиционно передал призы и подарки лауреатам и призерам фестиваля, а его коллега Вячеслав Фомичев отметил победителей лично. Депутат Московской областной Думы Николай Черкасов и председатель Общественной палаты округа Алексей Селеменев, давние поклонники фестиваля, вновь были среди зрителей. Председатель окружного Совета депутатов Артем Садула в этом году учредил особый приз — кубок от Совета депутатов, ставший примером поддержки искусства на местном уровне.

Уже десять лет фестиваль дарит зрителям радость и открывает новые имена. Главным партнером фестиваля выступает администрация Пушкинского округа, а главным организатором — заслуженная артистка Московской области Ольга Калинова.