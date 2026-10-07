Сегодня 12:24 Всероссийский фестиваль инновационных видов спорта прошел в Раменском Фото: 360.ru Подмосковье

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Второй год подряд спорткомплекс «Борисоглебский» стал площадкой всероссийского фестиваля «Победа». В программу соревнований вошли инновационные виды спорта: тактическое двоеборье, программирование, компьютерный спорт и гонки дронов.

Фестиваль объединил более 300 участников со всей страны в Раменском. Среди них — не только молодежь из 26 регионов России, но и ветераны боевых действий. В течение трех дней цифровые состязания сочетались с реальными тактическими поединками. В тактическом городке команды показывали скорость решений, выносливость и свое мастерство с электронным оружием в руках. Здесь мог реализовать свой потенциал каждый. Все продумано до мелочей — это не просто соревнования, а часть реабилитации для атлетов с ограниченными возможностями здоровья.

Зрелищными были не только соревнования. На фестивале выступали с музыкальными номерами творческие коллективы. Да и в целом программу организаторы подготовили насыщенную. Жители и гости Раменского округа могли пообщаться с роботом, попробовать свои силы в различных мастер-классах, интерактивных играх, а также попасть в виртуальную реальность.