Всероссийский фестиваль чтецов прошел в Красногорске

Главными задачами мероприятия являются возрождение традиций звучащего художественного слова, популяризация классической и современной поэзии, выявление талантливых чтецов и авторов собственных стихов.

В этом году конкурс был посвящен юбилейным датам великих поэтов — 225-летию Александра Пушкина, 210-летию Михаила Лермонтова, 155-летию Зинаиды Гиппиус и 135-летию Анны Ахматовой. Участники соревновались в трех возрастных категориях: с девяти до 13, от 14 до 17 и от 18 до 65 лет.

В жюри фестиваля-конкурса вошли шесть профессионалов своего дела — поэты, театральные режиссеры и педагоги, актеры театра и кино, заслуженные работники культуры. Выступающих в каждой категории они оценивали по целому ряду критериев, среди которых и дикция, и погруженность в текст, и выразительность исполнения. Но главное в поэзии — это, безусловно, чувства, с которыми стихи читают и которые они пробуждают в слушателях.

«Такие конкурсы — это очень важно, потому что они помогают развивать не только личность каждого, кто принимает в них участие, но еще и в целом помогают вывести на новый уровень культурные ценности в нашем городе», — отметила член жюри Злата Маркина.