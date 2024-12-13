Всероссийский фестиваль боевых искусств пройдет в Лобне 15 декабря

В воскресенье, 15 декабря, в Лобне пройдет фестиваль боевых искусств «Путь Победы-2024». Соревнования соберут участников и зрителей со всего города и других регионов.

Мероприятие состоится во Дворце спорта «Лобня» и начнется в 10:00. В программе — состязания по боксу, тхэквондо ИТФ и смешанным единоборствам. Участники покажут свои умения в поединках, а зрителей ждет зрелищное шоу и напряженная борьба за победу.

Организаторы обещают увлекательные выступления, которые подарят зрителям незабываемые эмоции. Каждый желающий сможет стать частью спортивной атмосферы и поддержать участников.

Дворец спорта «Лобня» находится по адресу: ул. Ленина, 65. Помимо крупных событий, в городе активно развиваются спортивные направления. Лобня имеет 18 бюджетных спортивных секций, в которых занимаются как дети, так и взрослые. Местные спортсмены регулярно показывают высокие результаты на соревнованиях разного уровня.