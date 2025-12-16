Всероссийский экзамен на знание Конституции прошел в Чехове
В День Конституции во Дворце культуры «Дружба» каждый желающий мог проверить, насколько хорошо он знает основной закон государства. Во всероссийской акции «Правовой экзамен» приняли участие глава округа Михаил Собакин, его коллеги, молодежь и активные жители.
Акцию организовали Московский областной молодежный парламент и администрация города. Вопросы теста касались не только фундаментальных глав о правах человека, но и основ государственного устройства, федеративного деления, полномочий президента и правительства.
«Конституция — это основной наш закон, который определяет правовую, политическую, экономическую системы нашего государства. Знать главный закон — это обязанность каждого гражданина, живущего в нашей стране», — подчеркнул Михаил Собакин.
Экзамен включал 32 вопроса, на которые отводилось 40 минут. После завершения тестирования каждому вручили сертификат участника. Результаты экзамена опубликуют через неделю в соцсетях регионального Молодежного парламента.