Всероссийский экзамен на знание Конституции прошел в Чехове

В День Конституции во Дворце культуры «Дружба» каждый желающий мог проверить, насколько хорошо он знает основной закон государства. Во всероссийской акции «Правовой экзамен» приняли участие глава округа Михаил Собакин, его коллеги, молодежь и активные жители.