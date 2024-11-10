Всероссийский детский турнир по фехтованию прошел в Химках
Всероссийские соревнования по фехтованию на призы известной Олимпийской чемпионки Яны Егорян проходили в спортивном центре «Химки». Участие в них приняли почти 400 человек.
Побороться за первенство в турнире приехали фехтовальщики со всей страны. Состязания проходили в возрастной категории до 15 лет.
«Соревнования организовали для популяризации фехтования. Все активно выступали, показывали свое мастерство», — рассказала Олимпийская чемпионка Яна Егорян.
Победа в состязаниях заслуженно досталась Георгию Ионину и Арине Старовой из Самары. Второе и третье место заняли фехтовальщики из Челябинска, Нижнего новгорода, Вологды и Санкт-Петербурга.
Напомним, что турнир стал одним из этапов гран-при «Россия, Дружба, Фехтование». Всего по итогам масштабных состязаний определят восемь лучших фехтовальщиков страны.
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