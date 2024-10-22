Всероссийский детский футбольный фестиваль прошел в Домодедове

Благотворительный фонд «Ветер добрых перемен» организовал второй сезон Всероссийского детского футбольного фестиваля «Чемпионат Победителей». На стадионе Домодедова вместе со звездами футбола сыграли воспитанники детских домов, ребята с ОВЗ и дети военнослужащих СВО.

В крытом футбольном манеже стадиона «Авангард» подошел к концу второй сезон Всероссийского детского футбольного фестиваля «Чемпионат Победителей». Участниками благотворительного спортивного мероприятия стали свыше 200 юных футболистов из разных регионов страны. Это воспитанники детских домов и социально-реабилитационных центров Москвы и Подмосковья, ребята с ограниченными возможностями здоровья, а также дети участников специальной военной операции.

Торжественную церемонию приветственной речью открыли глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева и министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Сыграть с детьми приехали знаменитые российские футболисты: Евгений Алдонин, Алексей Смертин, Алан Дзагоев, Дмитрий Сычев, Александр Самедов, Георгий Джикия. Вместе со звездами поддержать ребят также прибыл самый титулованный тренер в истории чемпионатов России по футболу Олег Романцев. По результатам игр участникам вручили медали, кубки и ценные призы.

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