Всероссийский детский футбольный фестиваль прошел в Домодедове

Пресс-служба администрации городского округа Домодедово
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Домодедово

Благотворительный фонд «Ветер добрых перемен» организовал второй сезон Всероссийского детского футбольного фестиваля «Чемпионат Победителей». На стадионе Домодедова вместе со звездами футбола сыграли воспитанники детских домов, ребята с ОВЗ и дети военнослужащих СВО.

В крытом футбольном манеже стадиона «Авангард» подошел к концу второй сезон Всероссийского детского футбольного фестиваля «Чемпионат Победителей». Участниками благотворительного спортивного мероприятия стали свыше 200 юных футболистов из разных регионов страны. Это воспитанники детских домов и социально-реабилитационных центров Москвы и Подмосковья, ребята с ограниченными возможностями здоровья, а также дети участников специальной военной операции.

Торжественную церемонию приветственной речью открыли глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева и министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Сыграть с детьми приехали знаменитые российские футболисты: Евгений Алдонин, Алексей Смертин, Алан Дзагоев, Дмитрий Сычев, Александр Самедов, Георгий Джикия. Вместе со звездами поддержать ребят также прибыл самый титулованный тренер в истории чемпионатов России по футболу Олег Романцев. По результатам игр участникам вручили медали, кубки и ценные призы.

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