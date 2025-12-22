Всероссийский детский футбольный фестиваль прошел в Домодедове

В Подмосковье прошел финал III Всероссийского детского футбольного фестиваля «Чемпионат Победителей». В Домодедове за победу боролись восемь команд из столицы и области.

«Что касается подготовки детей, то для нас самая главная задача, чтобы дети, которые были далеки от занятий спортом, от футбола, просто за счет яркого футбольного праздника и связанных с ним воспоминаний приобщились к занятиям спортом. Для детей из детских домов, из социальных реабилитационных центров спорт — это лучший на свете социальный лифт», — пояснил он.

На поле вышли коллективы «Оптима» (Домодедово), «Наши дети» (дети участников СВО), СК «Дубний» (Дубна), «Каховские ромашки» (Москва), «Авангард» (Домодедово), «Мечта» (дети из ЛДНР), «Спарта» и «Никулинцы» из Москвы. Участие в мероприятии также приняли воспитанники детских домов и дети из неполных семей.

Их поддерживали легенды спорта. Среди почетных гостей были заслуженный тренер РСФСР Олег Романцев, вратари Ринат Дасаев и Александр Филимонов, чемпион Дмитрий Сенников, а также хоккеисты Владислав Каменев и олимпийский чемпион Илья Каблуков, а также певица Алиса Морозова.

«Эмоции бьют через край. Ради этого стоило жить и устраивать этот турнир», — поделился впечатлениями Олег Романцев.

Он также дал юным спортсменам важный совет, который заключается в том, что талант — это умение трудиться.