Всероссийский детский футбольный фестиваль прошел в Домодедове
В Подмосковье прошел финал III Всероссийского детского футбольного фестиваля «Чемпионат Победителей». В Домодедове за победу боролись восемь команд из столицы и области.
Этап стал завершающим в третьем сезоне масштабного спортивного праздника.
Сооснователь фестиваля, председатель попечительского совета благотворительного фонда «Ветер добрых перемен» Денис Игнатов указал на главную цель проекта.
«Что касается подготовки детей, то для нас самая главная задача, чтобы дети, которые были далеки от занятий спортом, от футбола, просто за счет яркого футбольного праздника и связанных с ним воспоминаний приобщились к занятиям спортом. Для детей из детских домов, из социальных реабилитационных центров спорт — это лучший на свете социальный лифт», — пояснил он.
На поле вышли коллективы «Оптима» (Домодедово), «Наши дети» (дети участников СВО), СК «Дубний» (Дубна), «Каховские ромашки» (Москва), «Авангард» (Домодедово), «Мечта» (дети из ЛДНР), «Спарта» и «Никулинцы» из Москвы. Участие в мероприятии также приняли воспитанники детских домов и дети из неполных семей.
Их поддерживали легенды спорта. Среди почетных гостей были заслуженный тренер РСФСР Олег Романцев, вратари Ринат Дасаев и Александр Филимонов, чемпион Дмитрий Сенников, а также хоккеисты Владислав Каменев и олимпийский чемпион Илья Каблуков, а также певица Алиса Морозова.
«Эмоции бьют через край. Ради этого стоило жить и устраивать этот турнир», — поделился впечатлениями Олег Романцев.
Он также дал юным спортсменам важный совет, который заключается в том, что талант — это умение трудиться.
Особое внимание организаторы уделили детям с ограниченными возможностями здоровья. Для команды «Сколковский» провели «Звездный матч» с участием знаменитостей.
Кроме того, в Домодедове прошли групповые матчи, плей-офф, конкурс «Король пенальти» и гала-матч со звездами. Также состоялась пресс-конференция, где дети смогли пообщаться с известными гостями.
За три сезона в фестивале приняли участие свыше 4500 юных спортсменов из 224 команд.