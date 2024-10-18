Всероссийский день ходьбы отметили в Подмосковье 18 октября

Всероссийский день ходьбы отметили 18 октября в Подмосковье. Главной площадкой для любителей спорта стал парк культуры и отдыха в Чехове.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, на старты вышли ученики спортивных и общеобразовательных школ, воспитанники училища олимпийского резерва, а также члены клуба «Активное долголетие».

Для участников подготовили дистанции на территории парка, а опытные спортсмены провели мастер-классы по спортивной ходьбе для начинающих.

Мероприятие провели в рамках программы Олимпийского комитета России «Олимпийская страна» и в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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