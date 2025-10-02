Всероссийский День беременных пройдет в Балашихе 7 октября

В Московском областном перинатальном центре в Балашихе 7 октября состоится Всероссийский День беременных. В этот день врачи и специалисты центра проведут серию лекций и мастер-классов, посвященных особенностям течения беременности, подготовке к родам и послеродовому периоду.

В рамках программы участницы узнают о правильном дыхании и техниках расслабления, грудном вскармливании и уходе за новорожденным. Будущие мамы получат возможность задать интересующие вопросы акушерам-гинекологам, неонатологам и консультантам по грудному вскармливанию, что поможет им чувствовать себя увереннее и спокойнее на пути к материнству.

Кроме образовательной части, в программу включен розыгрыш подарков — услуг перинатального центра, которые могут быть полезны в период беременности и после рождения ребенка.

Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация по специальной ссылке, размещенной на официальных ресурсах центра.

Всероссийский День беременных отмечается дважды в году — 7 апреля и 7 октября. Впервые праздник прошел в 2022 году в 16 регионах России, а в 2023 году получил статус Всероссийского. Подобные инициативы способствуют формированию ответственного отношения к здоровью женщины и ребенка, а также поддерживают будущих мам на всех этапах подготовки к рождению ребенка.