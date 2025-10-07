Всероссийский День беременных отметили в перинатальном центре в Видном

В Видновском перинатальном центре команда из 131 специалиста ежедневно оказывает помощь беременным женщинам и новорожденным пациентам, в том числе приезжающим из разных городов Подмосковья и других регионов России. Врачебный коллектив включает 50 акушеров‑гинекологов, 29 анестезиологов‑реаниматологов, 22 неонатолога, 12 врачей ультразвуковой диагностики и других специалистов.

По словам заместителя главного врача по лечебной части Натальи Любимовой, в центре работают опытные и грамотные специалисты, которые помогают будущим мамам при осложненной беременности и оказывают сложную гинекологическую помощь, направленную на сохранение репродуктивной функции пациенток.

В учреждении трудятся два заслуженных врача, четыре доктора медицинских наук и 11 кандидатов медицинских наук, а также 39 врачей с высшей квалификационной категорией.

Более 36% коллектива — 48 молодых специалистов до 35 лет — активно осваивают практику под руководством наставников; в центре действует налаженная система наставничества.