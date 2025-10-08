Всероссийский день беременных отметили в перинатальном центре в Балашихе

В Московском областном перинатальном центре, расположенном в Балашихе, состоялось торжественное мероприятие, посвященное Всероссийскому дню беременных. Этот праздник направлен на поддержку будущих мам и повышение их информированности о здоровье во время беременности и подготовке к родам.

В мероприятии приняли участие главный врач перинатального центра Ольга Серова, представители Центра «Дом для мамы», а также медицинский персонал учреждения. Более 50 будущих мам получили уникальную возможность лично пообщаться со специалистами, задать волнующие вопросы и получить профессиональные рекомендации.

Программа дня была насыщенной и разнообразной. Для участниц провели лекции от юриста и представителя загса, которые рассказали о правовых аспектах и порядке оформления документов. Особый интерес вызвал мастер-класс заведующей отделением новорожденных, где будущие мамы узнали о правильном уходе за малышом и особенностях грудного вскармливания.

«Я планирую рожать здесь, поэтому очень хотела попасть на мероприятие, познакомиться с врачами, с подходом к родам. Получила много полезной информации, особенно по уходу за младенцем. Это мои первые роды, поэтому я волнуюсь, что чего-то не знаю. Но специалисты ответили на все мои вопросы, и мне стало спокойнее», — поделилась одна из участниц встречи.

Особое внимание организаторы уделили психологическому состоянию беременных женщин. Участницы познакомились с арома-терапевтом, прошли диагностику в рамках ароматерапии и получили советы о том, как справляться с волнением и сохранять внутреннее равновесие в период ожидания ребенка. Завершился праздник розыгрышем полезных услуг перинатального центра.