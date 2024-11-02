Всероссийский чемпионат по боксу среди женщин пройдет в Серпухове в ноябре

К юбилейным соревнованиям по боксу среди женщин готовятся в Серпухове. Накануне прошел приуроченный ко всероссийскому чемпионату мастер-класс.

Занятие провели на спортивной базе «Лесная опушка». В нем поучаствовали титулованные звезды российского женского бокса и олимпийские чемпионки в других видах спорта из нескольких регионов России.

Также все желающие могли пообщаться с известными спортсменками Яной Егорян, Дарьей Нагорной, Юлией Ступак лично в неформальной обстановке. Они поговорили о спортивной карьере и о трудностях, с которыми пришлось столкнуться.

Организаторами события стали представители движения «Здоровое Отечество» и Федерации бокса России.

В самом чемпионате, который состоится в ноябре, поучаствуют 185 спортсменок из 50 регионов страны.

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