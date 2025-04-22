Всероссийский беговой проект «Пять верст» запустили в Солнечногорске

Официальное открытие еженедельных дружеских стартов «Пять верст» состоялось в Солнечногорске. Более 200 спортсменов разных возрастов преодолели пять километров по живописной трассе вдоль набережной озера Сенеж.

Принять участие в первом забеге под эгидой «Пять верст» в Солнечногорске приехали любители бега из Москвы и различных городов Подмосковья, среди них были известные спортсмены, мастера спорта и тренеры.

«Более шести лет в округе действует движение „Солнечногорск бежит“, и теперь оно стало частью большого всероссийского проекта. Команда организаторов проделала серьезную работу, вплоть до обучения в школе волонтеров „Пять верст“, чтобы воплотить это в жизнь. Такие инициативы действительно важны и нужны для жителей округа», — отметил первый заместитель главы городского округа Кирилл Типографщик.

Перед стартом опытные инструкторы провели разминку для бегунов, а волонтеры следили за самочувствием участников и активно их поддерживали. Маршрут забега пролегал до маяка и обратно.

«Мы долгое время хотели, чтобы наше движение „Солнечногорск бежит“ приобрело более масштабный характер. У нас появилась прекрасная трасса к маяку, которая позволяет организовывать пробежки без пересечения дорог, без помех транспорту, и обеспечить максимальную безопасность нашим бегунам», — рассказала организатор забега, участник команды «Пять верст Солнечногорск» Инна Седова.

Проект «Пять верст» объединяет любителей активного образа жизни по всей России, и старты уже проходят более чем в 150 городах.