Всероссийский агродиктант прошел в Коломне

С 8 по 12 октября в стране проводят первый Всероссийский «Агродиктант». К нему присоединился и самый крупный сельскохозяйственный холдинг — «ОСП Агро».

Участникам диктанта предстояло за 45 минут ответить на 30 вопросов. Задания касались тем растениеводства, животноводства, цифровизации, агротуризма, продовольственной безопасности.

Диктант провели на одном из производств холдинга «ОСП Агро». В тестировании приняли участие сотрудники предприятия «Емельяновка», председатель Совета директоров агрохолдинга «ОСП Агро» Асият Исаева и глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

«В России впервые стартовал новый федеральный проект „Агродиктант“, который организовала партия „Единая Россия“. Главная цель проекта — рассказать людям о том, что сегодня сельское хозяйство является современным и высокотехнологичным», — рассказал руководитель муниципалитета.

Он также отметил, что на территории округа работают 25 хозпредприятий, 60 фермерских хозяйств. Муниципалитет лидирует в производстве молока, картофеля и овощей.

На вопросы диктанта отвечала и зоотехник-селекционер АО «Предприятие „Емельяновка“» Ольга Кожевникова. Она трудится в профессии уже 20 лет. Специалист признается, что работать с животными ей нравилось всегда.

«Это очень интересный опыт. Встретила свое юношество, вспомнилось студенчество — посидели за партой. Вопросы, я не скажу, что легкие. Были немножечко интересные вопросы, над которыми надо было подумать, но я считаю, что мы справились», — поделилась Ольга Кожевникова.