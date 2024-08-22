Всероссийские военно-спортивные игры прошли среди юнармейцев в Подольске

Фото: Медиасток.рф

В Подольске около 100 детей приняли участие в конкурсе «Юнармейский привал». Всероссийские военно-спортивные игры объединили 10 команд из Москвы, Подмосковья и Калужской области.

Такие состязания впервые прошли в рамках Юнармейских игр в Подольске. В программе конкурса было приготовление блюд на полевой кухне, сервировка стола, стрельба, пролет на беспилотнике, викторины и скалодром.

Победу одержала команда «Крепость» из Можайска. Второе место заняли ребята из Мытищ, а третьими стали юнармейцы из Домодедова. По словам организаторов, соревнования прошли успешно. Довольны остались и дети, и взрослые. В конце всех накормили вкусной кашей.

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